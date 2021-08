Wedemark - So bringt Corona psychisch Erkrankte in Not

Die Corona-Pandemie hat psychisch erkrankte Bewohner und die Leitung in den Wedemärker Einrichtungen Schwanenwik und Mohmühle unter immensen Druck gesetzt. So hat es nicht nur überproportional viele Zwangseinweisungen gegeben, sondern sogar auch einen Suizid.