Mellendorf

Der Tauchclub Barakuda Mellendorf hat coronabedingt in den vergangenen Wochen viele Sportangebote und weitere Aktivitäten absagen müssen. Doch mittels digitaler Angebote soll weiter Kontakt zu den Mitgliedern gehalten werden, teilt Vorstandsmitglied John Pommerening mit. So sei unter anderem auch eine Postkarten-Collage unter dem Motto „Gemeinsam in 2021“ entstanden, die als Neujahrsgruß an die Taucher verschickt worden sei.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann der Tauchclub Barakuda Mellendorf sein gewohntes Hallenbadtraining derzeit nicht durchführen, heißt es von Pommerening weiter. Gleiches gelte für gemeinsame Fahrten zum Tauchen, die sonst auch im Winter stattfanden. Unter anderem musste der Verein etwa das traditionelle Antauchen absagen.

Keine Austritte: Verein hat stabile Mitgliederstruktur

Die ehrenamtlichen Trainer hätten sich aber zum Glück immer wieder etwas einfallen lassen, um den Zusammenhalt der Vereinsmitglieder zu fördern und risikolose Kontakte möglich zu machen, berichtet Pommerening, der als Kassenwart in dem Club fungiert. Statt des wöchentlichen Trainings im Schwimmbad wurde dieses kurzerhand in die Wohnzimmer der Mitglieder verlegt. Trainiert wird aktuell aber nicht nur digital. „Allgemeine Fitness, Kraftausdauer und sogar Übungen zum Apnoetauchen – das Tauchen ohne Flaschen, nur mit einem Atemzug – finden jetzt online zu den gewohnten Trainingszeiten statt“, berichtet der Sprecher.

Auch die theoretische Ausbildung der Kinder und Jugendlichen für den Erwerb der Tauch-Abzeichen findet nun online statt. Das gelte auch für die Prüfungen, die von Tauchlehrerin Isabell Gieseke im Videochat abgenommen werden. „Der Verein besitzt eine sehr stabile Mitgliederstruktur“, berichtet Pommerening zuversichtlich. Das sei auch daran zu erkennen, dass es aktuell aufgrund der Corona-Einschränkungen noch keine Austritte der derzeit 70 Mitglieder gegeben habe.

Und der 1974 gegründete Verein gibt sich hoffnungsvoll: Die nächsten gemeinsamen Fahrten zum Tauchen sind für den Sommer bereits geplant. Damit dann das Clubleben wieder „offline stattfinden kann“, betont Pommerening. Aktuelle Infos gibt es unter www.tc-barakuda.de im Internet.

Von Sven Warnecke