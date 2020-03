Eigentlich sollten am Sonnabend, 7. März, Hunderte Exponate der Fischertechnik bei der IdeA-Ausstellung in Mellendorf auf dem Schulcampus gezeigt werden. Doch die Organisatoren sagen die Ausstellung ab – aus Vorsicht.

Was die Tüftler in diesem Jahr gebaut haben, zeigen sie erst im nächsten Jahr – in diesem Jahr ist die Ausstellung IdeA abgesagt. Quelle: Ursula Kallenbach