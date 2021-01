Bissendorf

Blutspenden sind auch in Zeiten der Corona-Pandemie dringend nötig. Damit die Blutkonserven nicht knapp werden, hatte auch der DRK-Ortsverein Wedemark für Dienstagnachmittag wieder zu einer Spende aufgerufen. Doch die Verantwortlichen mussten den Termin in der Mehrzweckhalle in Bissendorf bereits nach kurzer Zeit abbrechen. Der Grund: Es war schlicht zu kalt.

Technik funktioniert erst ab 18 Grad Celsius

„Es tut uns wirklich leid“, sagt Ulrich Riepling, Teamsprecher des Ortsvereins, auf Anfrage zum Abbruch. 14 Grad Celsius kühl sei es in der Mehrzweckhalle gewesen. Eine Temperatur von 18 Grad werde für die Geräte des Blutspendedienstes allerdings benötigt. Gleich aufgeben wollte das Team nicht. Stattdessen habe man probiert, die Blutspende dennoch möglich zu machen. „Es hat sich aber herausgestellt, dass es nicht wirklich funktioniert. Es ging technisch einfach nicht“, sagt Riepling. Und er ergänzt: „Wenn die Teams sagen, es geht nicht, müssen wir das so hinnehmen.“ Warum es in der Mehrzweckhalle am Spendentag so kalt war, das überprüft derzeit die Gemeinde Wedemark.

Wenig erfreut über den Abbruch war auch eine 45-jährige Wedemärkerin, die regelmäßig zum Blutspenden geht. „Ich finde es wirklich traurig. Gerade jetzt in dieser Zeit ist eine Blutspende so nötig“, sagt sie. Zumal nach ihren Angaben diesmal besonders viele Menschen zum Blutspendetermin gekommen waren.

Einen Nachholtermin in Bissendorf gibt es noch nicht. „Wir haben nachgefragt, aber so kurzfristig ist kein Termin mehr frei“, sagt Riepling. Die nächsten Möglichkeiten, wieder Blut zu spenden, bietet der DRK-Ortsverein Wedemark am Freitag, 5. Februar, in Brelingen sowie am Freitag, 5. März, in Mellendorf an.

