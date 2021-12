Bissendorf-Wietze

Daniel Leide (CDU) ist der neue und alte Ortsbürgermeister in Bissendorf-Wietze. Die Mitglieder des Ortsrats haben ihn in der konstituierenden Sitzung einstimmig gewählt. Der Christdemokrat geht damit nach bislang zehn Jahren in seine dritte Amtszeit. Leides Wahl war angesichts der personellen Kontinuität im Gremium keine Überraschung. Vielmehr überraschte der Ortsrat mit einem deutlichen Antrag: Die Kommunalpolitiker wünschen sich eine neue Kita auf dem Christophoruskirchengelände.

Dazu soll die Gemeinde Wedemark einen Plan ausloten und Gespräche mit der Kirche aufnehmen, wie die Kita-Idee in Verbindung mit der Zukunft des Gotteshauses sowie der Umgestaltung des Dorfmittelpunktes realisierbar wäre. Der Plan hängt unmittelbar mit der noch unklaren Zukunft der alten Pfarrwohnung auf dem Gelände zusammen. Ende des Jahres läuft dort ein Mietvertrag aus. Das Gebäude stünde dann also leer, ist aber dringend sanierungsbedürftig.

Wird die Pastorenwohnung abgerissen?

„Der Kita-Wunsch wäre mit einem Neubau verbunden“, sagt Leide. Ein Abriss der ehemaligen Pastorenwohnung zugunsten der Kita sei aber noch keine beschlossene Sache. Erhalten bleiben soll nach dem Wunsch des Ortsrats der vor wenigen Jahren gebaute Glockenturm. Ein Dorfgemeinschaftshaus in Kombination mit der neuen Kita könnte nach den Vorstellungen der Kommunalpolitiker das Gelände zum lebendigen Dorfmittelpunkt für die Öffentlichkeit und etwa den Weihnachtsmarkt werden lassen. „Wie das funktionieren kann, wollen wir auch in einem Beteiligungsprozess mit den Bürgern diskutieren“, sagt Leide.

Unklar ist ebenfalls noch, was mit der Kirche selbst passiert. Es sei schwierig für die Gemeinde, die Räume aufrechtzuerhalten, sagt Leide. „Es wäre aber natürlich wünschenswert, wenn die Kirche bleiben würde.“ Diese könne bei der Umgestaltung in den neuen Ort integriert werden, schlägt der Ortsbürgermeister vor.

Das sind die Personen und Mehrheiten im Ortsrat

Außer der Diskussion um das für die Bissendorf-Wietzer brisante Thema haben die Ortsratsmitglieder in der konstituierenden Sitzung erneut Ronald Fischer (SPD) zum stellvertretenden Ortsbürgermeister gewählt. Personell bleibt also vieles beim Alten – bei der Wahl im September hatte es keine großen Überraschungen für das Gremium gegeben. Die CDU ist dort mit drei Sitzen weiterhin stärkste Kraft – mit Leide, Lydia Bock und Jochen Wilkens gab es keine personellen Wechsel.

Die Sozialdemokraten stellen mit Fischer und Florian Beier, der eine Legislatur pausierte, zwei Mitglieder. Die Bürger-Interessen-Gemeinschaft für uns Wietzer (BIGW) war nicht mehr zur Wahl angetreten, 2016 hatte sie noch zwei Sitze im Ortsrat erreicht. Die Grünen hatten ihr Ergebnis zwar fast verdoppelt, dennoch gab es nur einen Sitz. Für die Partei sitzt jetzt Norbert Bakenhus im Ortsrat. Neu dabei ist auch die FDP, die von Florian Abeln vertreten wird.

Von Sebastian Stein