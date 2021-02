Wedemark

Die Wahl von Daniela Mühleis zur neuen Vorsitzenden der Wedemärker SPD-Ratsfraktion ist bei der Juristin in Wochen des eigenen beruflichen Umbruchs gefallen. Aber dieser Stress ist bewältigt, und sie spricht nun im SPD-Bürgerbüro in Mellendorf im Interview darüber, was sie in diesem Wahljahr vorhat.

Frau Mühleis, jetzt haben Sie den Hut auf als SPD-Fraktionschefin. Wie fühlt sich das für Sie an, wenn Sie für die Ratspolitik in Ihrem Beruf kürzertreten wollen?

Anzeige

Ich habe mich vor mehr als einem Jahr bewusst dafür entschieden, die Zulassung als Rechtsanwältin zum Ende 2020 zurückzugeben und beruflich nur noch als Verfahrensbeistand zu arbeiten, wozu man nicht zwingend Rechtsanwalt sein muss. Der Plan ist, neben dem, was ich sehr gut kann – die Interessen der Kinder vor Gericht vertreten –, neue Herausforderungen anzunehmen. Und: Ich gewinne dabei noch verfügbare Zeit hinzu. Allein, dass ich nun auch tagsüber viel mehr in meiner Gemeinde Wedemark sein kann, ist sehr wertvoll.

Was möchten Sie intern in Ihrer Ratsfraktion möglichst bald verbessern oder verstärken?

Auf jeden Fall würde ich gern besser gestalten, dass die Neuen in der Fraktion – wir haben drei – stärker eingebunden werden ins Team. Wir brauchen die jungen Politiker. Wer beruflich gefordert ist, fürchtet manchmal, größere Aufgaben in der ehrenamtlichen Ratsarbeit nicht bewältigen zu können; auch das müssen wir besser hinkriegen. Ansonsten ist unsere Fraktion gut durchmischt, was Berufe und Männer-Frauen-Anteil angeht.

Wie belastet Corona aktuell die Arbeit?

Die pandemiebedingten Einschränkungen stellen auch alle Mandatsträger vor besondere Probleme, vor allem im persönlichen Austausch. Die Hand auf der Schulter, die sagt, „das hast du gut gemacht“, fehlt. Sich zu umarmen, die Freude, sich wiederzusehen, das fehlt alles. Das ist eine Aufgabe, der ich mich stellen werde. Unsere Fraktion tagt demnächst bis auf Weiteres online. Das will alles organisiert und gelernt werden, damit der Umgang reibungslos und störungsfrei läuft. Sollte das künftig nicht mehr erforderlich sein, ist es wichtig, diese Form der Kommunikation dort weiter einzusetzen, wo sie sinnvoll und nützlich ist.

Nach welchen mehrheitlichen (Groko-)Ratsentscheidungen aus dem Jahr 2020 für diese Gemeinde konnten Sie nicht gut schlafen?

Ich habe nach allen Entscheidungen gut schlafen können. Bei einzelnen Entscheidungen habe ich mir gesagt, dass ich das nicht so gemacht hätte, wenn ich allein zu entscheiden hätte. Es hat aber nichts gegeben, was meiner inneren Überzeugung nach gar nicht gegangen wäre.

Welche politischen Fragen finden nach Ihrer Überzeugung zu wenig Beachtung und gehören unbedingt auf die Agenda?

Unbedingt müssen wir dem Umwelt- und Klimaaspekt mehr Raum geben. Das kann nur mit den Menschen passieren, die in den Gremien arbeiten. Und wir müssen dazu mehr Expertise in die Fraktion holen. Verkehr, Fahrradfahren, Gewässer, Abfall – Umwelt ist in jedem Lebensbereich angesiedelt und ist so facettenreich, dass in unserer Fraktion für jeden etwas dabei ist. Wir haben einen Landwirt, einen Busfahrer und so weiter. Jeder kann aus seiner Profession beitragen. Wir müssen Strukturen schaffen, dass wir genauer hinsehen und die Aufgaben den Mitgliedern zuordnen, die in den Ausschüssen arbeiten.

Die Juristin Daniela Mühleis aus Mellendorf führt jetzt die SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde Wedemark. Quelle: Ursula Kallenbach

Zur Person: Das ist Daniela Mühleis Daniela Mühleis wohnt in Mellendorf. Die 65-jährige Juristin ist verheiratet, der erwachsene Sohn Niklas lebt in Hannover. Als ehemaliger Vorsitzender der Jusos in der Wedemark ist auch er weiter Mitglied im SPD-Ortsverband Mellendorf. Beruflich bis Ende 2020 in Hannover als Fachanwältin für Familienrecht niedergelassen, will Daniela Mühleis weiterhin als Verfahrensbeistand in familiengerichtlichen Verfahren wirken. In der SPD engagiert sich Mühleis als Mitglied ebenso wie im Ortsrat für Mellendorf/Gailhof seit 14 Jahren. Im Rat der Gemeinde ist sie seit 2016 aktiv und hat zuletzt als stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende bereits zweieinhalb Jahre Erfahrungen gesammelt. Mühleis führt den Ratsausschuss für Bildung, Kinder und Jugend, und sie wurde vor eineinhalb Jahren vom Rat in die Reihe der drei ehrenamtlichen stellvertretenden Bürgermeister gewählt. Außerdem ist Daniela Mühleis Aufsichtsratsmitglied in der Gemeinde Wedemark Bau- und Entwicklungsgesellschaft mbH, die für die Gemeinde den An- und Verkauf von Grundstücken und das Management von Baugebieten ausführt. Wenn der Sozialdemokratin privat noch Zeit bleibt, geht sie laufen und näht gern.

Die SPD Wedemark hat Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) für die Kommunalwahlen am 12. September frühzeitig und einstimmig nominiert. Er will für eine zweite Amtszeit kandidieren. Welche Vorteile sehen Sie in dieser Festlegung für die Ratsarbeit der SPD-Fraktion – und welche Nachteile?

Ich sehe darin nur Vorteile für die Ratsarbeit. Unsere Fraktion ist froh, dass unser Bürgermeister erneut für das Amt kandidiert. Mit ihm haben wir einen erfahrenen Kommunalpolitiker an unserer Seite, der zukunftsorientiert ist, moderne Ideen hat und diese auch kraftvoll umzusetzen vermag. In der Krise bewährt er sich mit guten Ideen, er ist ein sehr guter Krisenmanager. Weiterer Vorteil ist, dass wir den Kopf frei haben für unsere Arbeit und nicht noch nebenher einen Kandidaten finden müssen.

Zychlinski ist der etablierte Bürgermeister der großen Koalition mit der CDU im Rat. Heißt das, Ihre Ratsfraktion will an diesem politischen Bündnis festhalten?

Die SPD wird zuallererst versuchen, wieder stärkste Fraktion zu werden. Die sozialdemokratische Handschrift tat der Wedemark gut. Das Erreichte in den Jahren, in denen Sozialdemokraten eine entscheidende oder bedeutsame Rolle spielten, spricht für sich. Das fing mit Tjark Bartels an und geht mit Helge Zychlinski weiter. Unbestritten funktioniert die Groko gut, das liegt im Wesentlichen an den handelnden Personen. Der gemeinsamen Arbeit liegt ein vertrauensvolles Verhältnis zugrunde. Das bedeutet nicht, dass wir nicht unterschiedlicher Auffassung sein können. Bislang ist es uns mit gemeinsamer Kraftanstrengung in einem Diskussionsprozess immer wieder gelungen, Lösungen zu finden, die von beiden Parteien getragen wurden.

Stellen Sie sich auch darauf ein, dass die CDU Wedemark einen Gegenkandidaten für das Bürgermeisteramt aufstellt?

Davon bin ich überzeugt.

Was sind Ihre persönlichen politischen Schwerpunktthemen?

Das Thema Wohl und Rechte von Kindern und Jugendlichen ist allein durch meine berufliche Tätigkeit schon gesetzt. Ich will helfen, die kinderfreundliche Kommune weiterzuentwickeln und ebenso andere Themen zu Schule, Bildung und Freizeit. In den Baugebieten sollten Menschen mit geringem Einkommen günstigen Wohnraum finden. Ebenso wichtig ist es, sich intensiv mit den Gemeindefinanzen zu befassen. Ich habe in meiner bisherigen Ratsarbeit gelernt, dass die vielen schönen Projekte sowie Wünsche und Vorstellungen der Wedemärker keine Chance auf Verwirklichung haben, wenn sie nicht bezahlbar sind. Sparen allein bringt es nicht. Es müssen auch Einnahmen generiert werden. Manchmal ist das, was der Gemeinde Einnahmen bescheren könnte, auch mit Nachteilen in anderen Bereichen verbunden. Bürger stellen oft massive Forderungen an uns, aber die wirtschaftlichen Kapazitäten der Gemeinde lassen es einfach nicht zu, alles gleichermaßen zu realisieren. Aber jeden Wunsch der Bürger so abzuschlagen ist auch nicht gut. Wir müssen eine Balance herstellen, und das treibt mich um, weil ich möchte, dass sich die Menschen wohlfühlen.

Von Ursula Kallenbach