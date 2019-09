Wedemark

Zunächst hat die Wahl eines stellvertretenden Bürgermeisters in der Ratssitzung am Montag nach Routine ausgesehen – doch dann sorgte FDP-Ratsherr Erik van der Vorm für eine Überraschung. Unter der Überschrift „Nicht immer nur die Großen“ schlug er seine Fraktionskollegin Andrea Giese vor. Sie fehlte zwar in der Sitzung, hätte die Wahl aber angenommen. „Die Großen machen es unter sich aus, die kleineren Parteien sollen außen vor gelassen werden“, begründete van der Vorm seinen Vorstoß. „Dabei hatten sie mehr als ein Fünftel der Stimmen bei der letzten Kommunalwahl. Gleichwohl erhielt die Liberale nur sieben Stimmen – in schriftlicher Abstimmung setzte sich deshalb SPD-Ratsfrau Daniela Mühleis durch, die damit das Amt des überraschend zurückgetretenen SPD-Ratsherrn Peter Reuter übernimmt. Mühleis erhielt 22 Stimmen.

Drei gleichberechtigte Stellvertreter für Helge Zychlinski

Drei ehrenamtliche Stellvertreter unterstützen – gleichberechtigt und ohne Rangfolge – den Gemeindebürgermeister Helge Zychlinski bei vielen Verpflichtungen. So hat es der Rat der Gemeinde Wedemark 2016 beschlossen. Nicht vorgeschrieben ist, aus welchen Fraktionen sie gewählt werden. Und so stößt jetzt Daniela Mühleis ( SPD) mit in das Trio zu Susanne Brakelmann ( CDU) und Hans-Joachim von Einem ( CDU), um Bürgermeister Helge Zychlinski ehrenamtlich zu vertreten.

Von Ursula Kallenbach