Einbrecher haben bei dem Versuch, in ein Bürogebäude in Elze einzudringen, die Alarmanlage ausgelöst. Die Täter flüchteten. Nun werden sie von der Polizei Wedemark gesucht. Auch in Bissendorf haben Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus einzudringen. Auch dort scheiterten sie.