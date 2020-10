Meitze

Ach, guck mal! Ist das das Tor zum Wald? Wohl kaum. Doch wer aufmerksam den Fuhrberger Weg in Richtung Meitzer Busch in der Wedemark schlendert, entdeckt mitten in der Wildnis auf einmal Fußballtore. An ihnen hat allerdings der Zahn der Zeit bereits heftig genagt. Die Netze sind längst verschwunden, von Pfosten und Latte blättert der weiße Lack großflächig ab. Rost hat vom runden „Gebälk“ aus Metall vielfach Besitz ergriffen.

Heute wird der einstige Platz von einem Elektrozaun gesäumt, um die manchmal dort grasenden Pferde am Ausbüxen zu hindern. An einem am Rand stehenden Baum lehnt zudem ein Hochsitz, auf dem ein Jäger wohl hin und wieder auf heraustretendes Wild lauert. Doch was ist das für eine Fläche?

Quelle: Sven Warnecke

Antworten kann Wedemarks Gemeindesprecher Ewald Nagel auf Anfrage liefern. Einst – so vor etwa 40 Jahren – röhrten dort Motorräder, die über einen dort angelegten Parcours jagten. Danach wurde es leiser. Eine ehemalige Produktionsfirma aus Meitze hatte das Areal zum Betriebssportplatz erklärt und damals die Tore aufgebaut. Als das Unternehmen schließlich wegzog, übernahm der 1. FC Schlappe, eine Hobbymannschaft, den Platz und kickte einige Zeit dort. Doch seit etwa zwölf bis 15 Jahren, genau weiß das niemand mehr zu sagen, ruht dort der Ball – die Pferde haben übernommen.

Von Sven Warnecke