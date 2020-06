Am 22. Juni sollen die Kindertagesstätten in den eingeschränkten Regelbetrieb übergehen und wieder alle Kinder betreuen. Aber klappt das wirklich? Einige Träger in der Wedemark haben Bedenken. Auch der Vorschlag, auf ungelerntes Personal zurückzugreifen, stößt auf Widerspruch.