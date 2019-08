Wedemark

„Das verspricht eine abwechslungsreiche Kultursaison zu werden“, sagt die Kulturbeauftragte der Gemeinde, Angela von Mirbach, bei der Präsentation des Programms für die Spielzeit 2019/2020. In Vorträgen, Konzerten, beim Montagskino und bei Aktionen sollen nicht nur Wedemärker Lust an Kultur bekommen. Highlights wie der Auftritt der dänischen Musiker Helene Blum und Harald Haugaard am 17. September im Bürgerhaus in Bissendorf ziehen Publikum auch aus der Region Hannover an, sagt von Mirbach.

Duo kommt extra in die Wedemark

Das Duo tritt zum zehnjährigen Bestehen der Konzertreihe Zur blauen Stunde auf. „Die Band hat uns zu Ehren extra eine Tour um diesen Termin herumgeplant. Dafür sind wir super dankbar“, betont von Mirbach. „ Blum spielte 2009 das erste Konzert der Reihe.“ Nun kommt sie mit Haugaard mit Musik und Gesang zwischen Folk, Klassik, Jazz und Ballade am Dienstag, 17. September, exakt um 19.33 Uhr im Bürgerhaus, Am Markt 1, auf die Bühne.

Insgesamt sind im Bürgerhaus sechs Konzerte geplant. Zu Gast ist in der Blauen Stunde am 20. September das französisch-schweizerische Duo Carrousel, die musikalische Weihnachtsshow bestreiten am 11. Dezember die Ringmasters aus Stockholm. Für den 11. Januar 2020 ist die gebürtige Sizilianerin Etta Scollo angesagt, am 25. April konzertieren Lutz Krajensky & Markus Becker mit „Jazz meets Klassik“.

Alleinunterhalter beim Landmarkt

Für September organisiert die Gemeinde eine musikalische Aktion für alle Besucher des Landmarkts in Bissendorf, der auf dem Amtshof am Bürgerhaus donnerstags zum Einkauf einlädt. Am 19. September spielt – umsonst und draußen – das Druckluft-Orchester aus Dresden. Von 15 bis 18 Uhr dürfen die Besucher bei freiem Eintritt ein „einzigartiges Ensemble mechanischer Musikapparaturen und seinen Musikmaschinisten“ bestaunen, kündigen die Organisatoren an. Es ist der gelernte Werkzeugmacher und freiberufliche Musiker Peter Till. Auch dieses Open-Air-Konzert arrangiert die Gemeinde anlässlich des zehnjährigen Bestehen der Konzertreihe.

Montagskino hat eigenes Programm

Das Montagskino, fest etabliert im Moorinformationszentrum in Resse, Altes Dorf 1b, bietet nach der Sommerpause noch vier Termine an: 23. September, 21. Oktober, 18. November und 16. Dezember. Das Programm können Interessierte per E-Mail an kino@wedemark.de abfragen.

Ab Mai 2020 soll es wieder die Theatertage geben. Das ganze Kulturprogramm 2019/2020 der Gemeinde ist abrufbar auf www.wedemark.de/kuh-tipps.

Theatertage Wedemark gehen 2020 weiter In diesem Jahr haben die Theatertage Wedemark Premiere gefeiert, 2020 geht die Kulturreihe weiter: Vom 15. Mai bis 7. Juni wird das Kirchengelände an der Pfarrscheune in Elze wieder Veranstaltungsort sein. Eine positive Zwischenbilanz für das Projekt, das über insgesamt drei Jahre den Theaterteil im Kulturprogramm der Gemeinde bestimmt, zog die Kulturbeauftragte Angela von Mirbach: Von 470 Karten wurden 343 verkauft, das sind 73 Prozent der angebotenen Tickets. „Die Pfarrscheune in Elze ist ein großartiger Ort mit viel Atmosphäre und wunderschönen Naturkulissen“, fasst von Mirbach die Resonanz von vielen Besuchern zusammen. Es sei zudem technisch hervorragend gelungen, eine Bühne in die denkmalgeschützte Scheune zu bauen. Der Genremix habe ein sehr neugieriges und gemischtes Publikum angezogen. Inzwischen dauert die Arbeit der „Probebühne“ weiter an. Bei dem offenen Konzept arbeiten lokale Akteure mit Theaterprofis zusammen. Bisher haben die Teilnehmer achtmal geprobt. Bis zur Premiere am 27. Oktober folgen noch 13 Proben. Im nächsten Jahr soll die breite Mischung unterschiedlicher Theaterformen bei den Theatertagen zur Diskussion stehen. Dazu will die Gemeinde am 12. Oktober 2020 in der Pfarrscheune in einen Kulturdialog mit allen Interessierten treten. Ziel ist es, dass Wedemärker das Konzept weiter mitgestalten.

Von Ursula Kallenbach