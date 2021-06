Wennebostel

Die Dauerbaustelle auf der Ortsdurchfahrt Wennebostel mit gesperrten Einmündungen und privaten Einfahrten, Gehwegen und schützenswerten Bäumen soll jetzt definitiv zum Abschluss kommen. Mitte Juli wird die Straße In Wennebostel asphaltiert und zum Monatsende freigegeben. Darauf haben sich die Gemeinde Wedemark und die Region Hannover jetzt festgelegt. Vor allem beim Regenwasserkanal musste auf den letzten Metern neu geplant werden.

„Noch wohnen wir mittendrin“, sagt eine junge Mutter, die früh am Tag mit ihrem Kind an der Einmündung der Lindenstraße (L 383) auf der Straße In Wennebostel (K 107) angeradelt kommt. Die Frau muss absteigen und das Rad sichtlich genervt weiterschieben. Wie sie haben die Wennebosteler und besonders die Anlieger dort die Bauzeit seit Oktober 2019 bis jetzt mit wechselnden Terminankündigungen durchlebt und durchlitten; zu Bauabschnitten und -details fehlten Informationen oder kamen überraschend. Auch Autofahrer standen immer wieder vor Absperrungen.

Bauende ursprünglich für März/April angekündigt

In der nüchternen Gesamtschau zu dem Großvorhaben stimmt der Zeitrahmen noch bis in dieses Frühjahr. „Die Arbeiten in der OD Wennebostel haben im Oktober 2019 begonnen, die Bauzeit war mit 18 Monaten veranschlagt. Das Bauende war für März/April 2021 angekündigt, jetzt wird dies Ende Juli 2021 der Fall sein, also drei Monate später“, hält Regionssprecher Klaus Abelmann auf Anfrage fest. Für den Regenwasserkanal, der jetzt weitere Bauarbeiten erfordert, sei die Gemeinde Wedemark verantwortlich.

So sieht die Straße In Wennebostel hinter der Absperrung ab der Lindenstraße jetzt aus. Quelle: Ursula Kallenbach

Aus Sicht der Region habe es Komplikationen mit der Lage der Telekomleitungen gegeben, die nicht dort vorgefunden wurden, wo sie erwartet worden waren. „Diese Leitungen konnten nicht ohne Weiteres verlegt werden. Auch das Erneuern der Wasserleitungen auf fast der vollen Länge und das Mitverlegen der Leerrohre für die Telekommunikation haben zusätzliche Kapazitäten und Zeit gekostet“, teilt Abelmann mit. Der Kanal unterhalb der Landesstraße war Abelmann zufolge so beschädigt, das er dringend erneuert werden musste. „Die entstandenen Mehrkosten gehen zulasten der Gemeinde Wedemark.“

Jüngste Probleme waren nicht berechenbar

Wennebostels Ortsbürgermeister Hans-Joachim von Einem (CDU) sieht das Bemühen der Planer und der Baufirmen weiter positiv. Die Sache werde ab Mitte Juli zum Abschluss kommen. Er lobt vor allem, wie sich die Beteiligten Gedanken gemacht hätten, die Nachbarn einbänden und auf entsprechenden Baumschutz achteten. „Ich bin mit dem Baufortschritt zufrieden.“

Das ist keine kleine Angelegenheit: Hier mündet von rechts der Alte Postweg in die Straße In Wennebostel. Kanalbau, Leitungen, Straßenfläche, Gehwege, Bäume – alles soll bis Ende der 30. Kalenderwoche zum Abschluss kommen. Quelle: Ursula Kallenbach

Nach der langen Winterpause an der Baustelle aufgrund von Frost seien weitere Verzögerungen durch Neuplanungen hinzugekommen. So sei es notwendig geworden, den Regenwasserkanal unter der Lindenstraße (L 383) zu erneuern und anzubinden. Diese Probleme seien vorher nicht berechenbar gewesen. Auf den letzten Abschnitt an der Einmündung Lindenstraße/In Wennebostel komme daher noch mal eine Last. „Der Gehweg an der Einmündung muss hinter die alten Eichen verlagert werden. Der Gehweg wird komplett neu gebaut“, erklärt der Ortsbürgermeister.

Mitte August wird Dorffest gefeiert

Immerhin: In der zweiten August-Hälfte soll es in Wennebostel ein Dorffest geben. „Der Ortsrat will mit der Gemeinde und der Region Hannover den Abschluss der Bauarbeiten feiern“, kündigt von Einem an. Der Ortsbürgermeister kann damit auch ein ihm persönlich wichtiges Projekt in Wennebostel abschließen, bevor er sich in den politischen Ruhestand verabschiedet. Bei den Kommunalwahlen im September will von Einem nicht mehr antreten.

Von Ursula Kallenbach