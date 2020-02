Brelingen

Zum vierten Konzert in der Reihe Winterjazz Brelingen ist am 29. Februar Adam Baldych mit seinem polnischen Quartett in der St.-Martini-Kirche Brelingen zu Gast. Das Programm umfasst insgesamt sechs Konzerte. Und einen besseren Klangraum als in Brelingen könnten sich die Musiker für ihr Projekt „Sacrum Profanum“ – mystische Klänge in irdischen Arrangements – nicht wünschen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Geistliche Musik in jazzigen Kompositionen

Adam Baldych galt als einstiges Wunderkind und wird inzwischen als „größter lebender Geigentechniker des Jazz“ bezeichnet. So titulierte ihn jüngst die „ FAZ“. Im „Sacrum Profanum“ stellt er geistlichen Musikwerken – neben mittelalterlichen Stücken sind das Werke der Renaissancekomponisten Thomas Tallis und Gregorio Allegri – seine eigenen jazzigen Kompositionen gegenüber.

Dabei folgen auf meditative Passagen rockige Ausbrüche von starker Rhythmik. In Brelingen spielt Adam Baldych Violine und Renaissancevioline. Die weiteren Musiker in seinem Quartett sind Krzysztof Dys ( Piano), Michal Baranski (Kontrabass) und Dawid Fortuna (Schlagzeug/Perkussion). Die Zuhörer können sich auf große Experimentierlust der Musiker freuen und auf Musikstücke von leuchtendem Klangreichtum.

Fünfter Teil des Winterjazz am 6. März

Die fünfte Veranstaltung beim Winterjazz, ein Kurzfilmabend mit nostalgischen Jazzfilmen, folgt am 6. März. Veranstaltungsort ist dann der Kulturtreff Brelinger Mitte. Ebenfalls dort steht zum Abschlusskonzert am 14. März das Fynn Grossmann Quintett auf der Bühne.

Konzertkarten zu 22 Euro (ermäßigt 15 Euro) sind zuzüglich 1 Euro Vorverkaufsgebühr Gebühr erhältlich bei Bücher am Markt in Bissendorf, Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf und im Freitagsbüro der Brelinger Mitte. Reservierungen sind per E-Mail an konzerte.in.st.martini@gmail.com möglich. Karten gibt es außerdem an der Abendkasse.

Von Ursula Kallenbach