Wedemark

Groß sind die Unsicherheiten in den Familien, wie sie Weihnachten in diesem Jahr feiern wollen – und mit welchen Corona-Regeln sie das überhaupt dürfen. Die Kirchengemeinden stimmen die Wedemärker schon darauf ein: Die traditionellen festlichen Gottesdienste, zu denen sich Besucher in jeder Kirche drängen, wird es so nicht geben. Unter freiem Himmel ist dabei eine der Varianten, die vorbereitet werden.

„Zur Kirche gehen hat Tradition an Weihnachten, und wir wollen diese Bewegung ermöglichen, so gut es geht“, sagt der Bissendorfer Pastor Thorsten Buck. „Aber wir haben keine Klarheit, wie es zu Weihnachten aussehen wird. Klar ist dagegen, es wird auch dann eine wahnsinnig schwierige Zeit.“ Alle Kirchengemeinden in der Wedemark sind seit Sommer dabei, mögliche Szenarien und Angebote zu planen und sich darüber abzustimmen.

Drinnen oder draußen – das ist zu entscheiden

Ein Hauptproblem ist schon jetzt klar. Unter Corona-Bedingungen ist die Anzahl an Sitzplätzen in den Gotteshäusern begrenzt. So könnten für die Michaeliskirche in Bissendorf zu den Heiligabend-Gottesdiensten statt sonst insgesamt 1500 Menschen jetzt vielleicht zehn Prozent zugelassen werden. Die Brelinger Kirche könnte 100 Plätze unter Sitzabständen verkraften, die katholische Gemeinde St. Maria in Mellendorf etwa 50. In vielen Kirchen ist außerdem das Heizen und Lüften eingeschränkt. Und gesungen wird schon aktuell nicht mehr im Kirchenraum.

„Wir müssen um den zweiten Advent entscheiden, spätesten zum dritten, ob wir Weihnachten als Open Air veranstalten oder in der Kirche“, sagt Pastor Michael Brodermanns für die Kirchengemeinde Mellendorf-Hellendorf. Da die Teilnehmer am Gottesdienst dokumentiert werden müssen, wird Mellendorf beispielsweise eine digitale Anmeldung installieren. Die Interessierten erhalten eine Rückmeldung, zu welchem Gottesdienst sie zugelassen werden können. Auch für Bissendorf werde dies geprüft, kündigt Pastorin Wibke Lonkwitz an.

Doch nicht jede Kirche verfügt über eine geeignete Fläche für eine Freiluft-Veranstaltungen. „Deshalb konzentrieren wir das an Orten“, verdeutlicht Buck. Zudem müssen bei den örtlichen Gegebenheiten einschließlich der Wege und Straßen auch das Ordnungsamt der Gemeinde Wedemark und die Region Hannover zu den dann gültigen Corona-Auflagen mitspielen. Für Gottesdienste unter freiem Himmel bräuchten die Kirchen außerdem eine deutlich höhere Anzahl ehrenamtlicher Helfer im Einsatz und einen großen technischen Aufwand.

Diese Außenflächen werden ins Auge gefasst

Die Mellendorfer St.-Georgs-Kirche sichtet noch mehrere mögliche Orte. Die Michaeliskirche in Bissendorf setzt auf ein Open Air auf der Wiese hinter der Pfarrscheune und plant dort für 40 bis 50 Familien. „Draußen kann eventuell auch ,Oh du fröhliche‘ gesungen werden“, hoffen die Pastoren. In Brelingen ist die Wiese am Backhaus vorgesehen, in Elze der Platz vor der Pfarrscheune, in Meitze ein Reitstall. In Resse richtet man sich auf eine Draußen-Veranstaltung an Weihnachten vor dem Gemeindehaus ein, in Scherenbostel ist der Sportplatz ins Auge gefasst. Die katholische St.-Mariengemeinde in Mellendorf wird ihre Gottesdienste auf dem Platz hinter der Kirche organisieren – alles, wenn die Verordnungen es zulassen und mit limitierter Teilnehmerzahl. Alle genauen Termine werden die Kirchengemeinden nur kurzfristig veröffentlichen können.

In der Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen soll zu Weihnachten an allen Feiertagen etwas angeboten werden. Die beliebte lebendige Krippe in der Pfarrscheune soll öffnen. „Aber nicht durchgängig, der Eingang muss kontrolliert werden“, kündigt Pastor Maik Schwarz an.

Familien werden zu Hause feiern

Bei allen Ideen und Vorhaben, um die Menschen in der Advents- und Weihnachtszeit auf ungewohnten Wegen zu erreichen, sehen die Seelsorger in der Wedemark klar: „Advent und Weihnachten wird überwiegend eine Familienzeit werden. Und wir machen viele Angebote, wie sie zu Hause feiern können.“ So will die Jugendgruppe in der katholischen Kirchengemeinde ein Krippenspiel einüben und auf Youtube im Internet einstellen. „Die Weihnachtsmusik dazu hat die Kirchenband auf CD aufgenommen. Auf Wunsch bekommen Wedemärker diese ins Haus gebracht, vielleicht gegen eine kleine Spende“, sagt Gemeindereferent Thomas Schenk. „Wer möchte, kann die CD ja auch zu den Bewohnern in den Pflegeheimen bringen.“

Von Ursula Kallenbach