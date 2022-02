Wedemark

In der kommenden Woche können sich Impfwillige erneut in der Wedemark immunisieren lassen. Wichtig: Das Impfzentrum ist umgezogen. Ab Dienstag, 22. Februar wird nicht mehr in der Jugendhalle, sondern in der Mehrzweckhalle Bissendorf, Am Mühlenberg 22, geimpft.

Geöffnet ist die Mehrzweckhalle von Dienstag, 22. Februar, bis Freitag, 25. Februar, jeweils zwischen 10 und 16 Uhr. Geimpft werden Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren. Erwachsene ab 30 Jahren erhalten den Impfstoff Moderna. Jüngere, Schwangere und Stillende werden mit Biontech geimpft. Booster-Impfungen werden in der Regel drei Monate nach der Zweitimpfung verabreicht.

Kinderimpfen noch in der Jugendhalle

Das für Samstag, 26. Februar, zwischen 10 und 17 Uhr geplante Kinderimpfen findet noch in der Jugendhalle, Am Freizeitpark 1, statt.

Von Cecelia Spohn