Resse

Schon seit Januar 2017 gibt es einen Defibrillator in Resse, der im Notfall Menschenleben retten soll. Das Gerät wurde von dem Ehepaar Gerd und Antje Kaufmann gekauft und dem Verein „Bürger für Resse“ gespendet. Es war bisher in dem videoüberwachten Vorraum mit Geldautomat des Frischmarkts Pagel zu finden. Allerdings sah sich Marktleiter Torsten Pagel gezwungen, den Standort nach zwei nächtlichen Einbruchsversuchen im Vorraum nachts und am Wochenende zu schließen. So wäre der „Defi“ in Notfällen zu diesen Zeiten nicht mehr einsetzbar gewesen.

Außenkasten hängt am neuen Bistro

Durch den Kauf und die Installation eines witterungsbeständigen Defibrillator-Außenkastens am neu angebauten Bistro des Frischmarkts ist dieses Problem nun erledigt. Der Notfallhelfer steht somit weiterhin an jedem Tag in der Woche rund um die Uhr zur Verfügung. Da in Resse ab September mit Anja Brinkmann auch wieder eine Ärztin im vereinseigenen Ärztehaus praktiziert, sind die Resser Bürgerinnen und Bürger medizinisch bald wieder bestens versorgt.

Von Stephan Hartung