Wedemark

Groß, robust und giftig – so lässt sich der Riesenbärenklau beschreiben. Die sogenannte Herkulesstaude breitet sich nach Auskunft von René Rakebrandt, Umweltschutzbeauftragter der Gemeinde, auch in der Wedemark aus. Seinen Angaben zufolge ist die Pflanze für den Menschen gefährlich. Deshalb müsse sie bekämpft werden. Dazu ruft die Kommune zu einer konzertierten Aktion am Donnerstag, 1. Juli, ab 17 Uhr auf.

„Der Riesenbärenklau ist eine gebietsfremde Art, die unerwünschte Auswirkungen auf unser Ökosystem hat“, heißt es von Rakebrandt weiter. Denn sie vermehre sich sehr schnell und verdränge heimische Pflanzenarten. Ein weiteres Problem stellt der Saft der Herkulesstaude dar. Dieser könne sowohl bei Menschen wie auch bei Tieren, etwa Hunden, Allergien und Verbrennungen auslösen. Bei warmen Wetter mit Sonnenschein können ihre flüchtigen Stoffe Atemnot oder Bronchitis auslösen. Deshalb warne auch das Bundesamt für Naturschutz vor dieser Pflanze.

Pflanze breitet sich immer weiter aus

Ein von der Herkulesstaude – sie soll einst von Imkern als Bienenweide nach Deutschland eingeführt worden sein – besonders betroffenes Areal ist rund um das Regenrückhaltebecken an der Ortsriede in Mellendorf. Gemeinsam mit dem Naturschutzbund Wedemark und dem Umweltrat des Campus W wird Rakebrandt bei der Aktion das Gebiet vom Pflanzenwuchs befreien.

„Wir rufen interessierte Wedemärkerinnen und Wendemärker dazu auf, uns am dabei zu unterstützen, die Pflanzen auszugraben“, wirbt der Umweltschutzbeauftragte. Die Gemeinde stelle einige Spaten zur Verfügung. Wenn möglich sollten die Teilnehmer aber eigene Spaten mitbringen. Gleiches gelte für Arbeitshandschuhe. Wichtig sei zudem geschlossene Kleidung, die Arme und Beine komplett bedecke. Denn das sei auf Grund der Gefährlichkeit der Pflanze auch bei gutem Wetter Pflicht, erläutert Rakebrandt weiter. „Ich freue mich, dass wir mit dem Nabu einen so erfahrenen Partner an unserer Seite haben. Auch der Umweltrat des Campus W unterstützt den Aufruf ausdrücklich. Mir ist es wichtig, für das Thema zu sensibilisieren.“

Rakebrandt bittet um vorherige Anmeldungen per E-Mail an umweltschutz@wedemark.de. Treffpunkt ist ein Stichweg gegenüber dem Parkplatz der KitamiTu in Mellendorf, Ortsriede 21a.

Von Sven Warnecke