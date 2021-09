Es bleibt spannend in der Wedemark: Das Ergebnis der Bürgermeisterwahl lässt Raum für Spekulationen, meint Frank Walter. Werden die Karten noch neu gemischt?

Die Stimmen der Kommunalwahl sind ausgezählt, doch einen neuen Bürgermeister bekommt die Wedemark erst in der Stichwahl am 26. September – was nicht verwundern konnte. Quelle: Frank Walter