Wedemark

Vor allem für Negenborn bleibt das Schaffen von Fritz Dannemann in Erinnerung. Der Kommunalpolitiker wirkte von 1988 bis 2002 als Ortsbürgermeister im Ortsrat Negenborn, Abbensen und Duden-Rodenbostel. Jetzt ist er nach langer Krankheit im Alter von 71 Jahren verstorben. Dannemann war seit 2011 Träger der Ehrennadel der Gemeinde Wedemark.

Dem Heimatort hat der Negenborner während seiner jahrzehntelangen politisch aktiven Zeit viele Projekte ermöglicht. So war er maßgeblich beteiligt am Bau des Dorfgemeinschaftshauses, er kämpfte gegen eine Klärschlammdeponie in der Kieskuhle, setzte sich für den Radwegebau zwischen Negenborn und Brelingen sowie Negenborn und Abbensen ein und baute selbst mit, um ein Buswartehäuschen an der Kapelle in Negenborn zu errichten.

Dannemann gehörte in der CDU-Fraktion von 1987 bis 2002 dem Rat der Gemeinde Wedemark an, von 2001 bis 2002 war er Ratsvorsitzender. Von 1996 bis 2001 war Dannemann Mitglied im Verwaltungsausschuss, dann bis 2002 stellvertretendes Mitglied. Als CDU-Ratsherr wirkte er in der Kommunalpolitik weiter von 2006 bis 2011. Auch im CDU-Gemeindevorstand und im Vorstand der CDU Brelingen-Negenborn war er viele Jahre aktiv.

Von Ursula Kallenbach