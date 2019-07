Elze

Im Laden der Landschlachterei Dettmers in Elze wird derzeit kein Fleisch verkauft. Handwerker renovieren das Geschäft an der Hohenheider Straße. Inhaber Carsten Dettmers muss deshalb noch bis Sonnabend improvisieren – dann sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Das Geschäft erhält seit Anfang Juli einen neuen Look. Der Verkaufsraum wurde komplett leer geräumt. Vorher wurden Kunden von Apricot und Weißtönen begrüßt. Künftig geben graue Wände, eine weiße Decke und schwarze Fliesen hinter dem Tresen dem Laden einen modernes Gesicht. Lediglich der Fußboden ist noch der alte. „Das ist das Einzige, was geblieben ist“, sagt Dettmers. Ansonsten ist alles neu: Ein neues Kühlgerät wird installiert, das Lichtkonzept wurde überarbeitet. Eine neue Eingangstür wird eingebaut und ein Holzvordach an der Fassade angebracht, damit die Sonne nicht direkt auf den Tresen scheint, berichtet der Schlachtermeister. Die Durchreiche in den Kühlraum gibt es nicht mehr.

Derzeit wird der Laden der Landschlachterei Dettmers in Elze umgebaut. Über die Eingangstür wird unter anderem ein Vordach gebaut. Quelle: Julia Gödde-Polley

Die Mitarbeiter haben hinter dem Tresen künftig mehr Platz, und ihnen steht eine zweite Aufschnittmaschine zur Verfügung, damit die Kunden schneller bedient werden können. Und auch die Mitarbeiter tragen künftig andere Dienstkleidung. Der neue Tresen hat eine „Schatztruhe“, wie Dettmers es nennt. In einem Bereich der Auslage finden Kunden die Besonderheiten des Betriebs – zum Beispiel Dry Aged Fleisch von Rind und Schwein. Nur damit könne er sich als Fleisch-Fachmann positionieren und von anderen abheben, erklärt der Firmenchef. Den „Mainstream“, wie Dettmers es nennt, gebe es überall. Die Größe des Ladens ist auch nach dem Umbau unverändert.

Die Pläne verraten schon, dass unser Verkaufsraum ein neues Gesicht bekommt... jetzt ist der Ladenbauer am Zug. Für... Gepostet von Landschlachterei Dettmers am Donnerstag, 11. Juli 2019

Betrieb macht Umbau für die Kunden

Insgesamt investiert der Schlachterei-Inhaber nach eigenen Angaben circa 90.000 Euro in die Renovierung. Er habe schon länger überlegt den Laden zu modernisieren, berichtet Dettmers. In der Ferienzeit wird das Vorhaben jetzt in die Tat umgesetzt. In diesen Wochen sind viele im Urlaub – im Geschäft sei es deshalb ruhiger. Der Umbau soll sie Verkaufsräume nicht nur für die attraktiver machen, die Arbeiten sollen auch dazu beitragen, dass die Schlachterei für potenzielle Nachfolger attraktiv bleibt. Dettmers wird den Betrieb nicht in der Familie weitergeben. In der vergangenen Woche war Niedersachsens Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Barbara Otte-Kinast, auf dem Betrieb in Elze zu Gast. Dettmers berichtet von einem „total offenen Gespräch“ über verschiedene Themen mit der CDU-Politikerin.

Während der Laden der Landschlachterei Dettmers in Elze umgebaut wird, geht der Verkauf in einem Wagen auf dem Hof weiter. Quelle: Julia Gödde-Polley

Mit Schildern am Zaun und vor der Hofeinfahrt weißt der Betrieb, in dem alle Tiere selbst geschlachtet werden, darauf hin, dass Kunden zurzeit auf den Hof fahren müssen, wenn sie etwas kaufen wollen. Dort steht während des Umbaus ein Verkaufswagen. Für die Mitarbeiter sei dies mit zusätzlicher Lauferei verbunden, weil die gesamte Ware frisch nach draußen gebracht werden muss, berichtet Dettmers. Wegen der Hitze gibt es keinen Präsentationstresen mehr. In der Auslage liegt nur Ware, die verkauft wird. Zudem sorgen Eiswürfel für zusätzliche Kühlung des Fleischs.

Ein Foto von vor dem Umbau: Das Team der Landschlachterei Dettmers steht hinter dem Tresen im Geschäft. Quelle: Landschlachterei Dettmers

Info: Der Laden der Landschlachterei Dettmers hat dienstags bis donnerstags von 7.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Am Dienstag und Donnerstag ist das Geschäft zusätzlich von 15 bis 18 Uhr offen. Am Freitag können Kunden von 7.30 bis 18 Uhr und am Sonnabend von 7 bis 12 Uhr einkaufen. Montags hat das Geschäft geschlossen.

Dettmers: Ein Familienbetrieb in vierter Generation Carsten Dettmers betreibt die Landschlachterei in Elze in vierter Generation. Sein Urgroßvater wurde 1890 zum ersten Mal urkundlich als Hausschlachter erwähnt, erzählt der Inhaber. 1939 wurde die Wurstküche vergrößert. Carsten Dettmers selbst hat seinen Schlachtermeister 1995 gemacht. Seit 1996 gibt es den Laden an der Hohenheider Straße in Elze, in dem Kunden einkaufen können. Inzwischen hat die Schlachterei insgesamt 20 Mitarbeiter. Davon arbeiten acht Angestellte im Verkauf, zwei fahren mit den Verkaufswagen auf die Märkte. Vier Mitarbeiter und Inhaber Carsten Dettmers selbst sind in der Produktion tätig.

Von Julia Gödde-Polley