Wedemark

Die Sozialdemokraten haben sich bereits reichlich Gedanken gemacht, was nach der Kommunalwahl am 12. September in der Wedemark geschehen soll. Dazu hat die SPD ein 100-Tage-Programm aufgelegt, das im Falle eines Wahlsiegs in der nächsten Ratsperiode ab dem 1. November umgesetzt werden soll.

Nach Auskunft der SPD-Fraktionsvorsitzenden Daniela Mühleis stehen zehn Punkte auf der Agenda ihrer Partei. Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski und Spitzenkandidat für das Amt spricht von „bedeutsamen Themen“. So soll es seinen Angaben zufolge eine Waldstiftung geben, um einen „wichtigen Beitrag“ zu leisten, damit in der Gemeinde mehr Bäume wachsen. Damit die Kommune grüner werde, sollen auch Unternehmer, Naturschutzverbände und Privatleute mit ins Boot geholt werden. Das Ziel seien „wertvolle Mischwälder“, die als CO2-Speicher fungieren, betonte Zychlinski bei der Vorstellung. Ein erklärtes Ziel ist auch die perspektivische CO2-Neutralität bis zum Jahr 2030. Dazu soll es ein entsprechendes Energiemonitoring geben.

Sichere Schulwege ohne „Elterntaxi“ sind wichtiges Thema

In dem Programm geht es zudem um sichere Schulwege für Kinder, damit diese ohne ein „Elterntaxi“ bewältigt werden können. Dabei sollen diese als Experten auch zu Wort kommen können. Helfen könnte bei diesem Ziel auch die Idee, sämtliche sogenannte untergeordneten Gemeindestraßen als Tempo-30-Zonen auszuweisen, genau wie ein zu entwickelnder Masterplan zum Radwegeausbau in der Wedemark. Ab 2022 sollen für diesen Plan jährlich zwei Millionen Euro in den kommunalen Haushalt eingestellt werden.

Ein wichtiger Aspekt ist nach Angaben Mühleis’ die Fortschreibung des Gemeindeentwicklungsplans (GEP). Der 2015 beschlossene und zuvor in mehreren Jahren unter großer Bürgerbeteiligung entwickelte GEP muss fortgeschrieben werden. „Dies wird wieder unter großer Bürgerbeteiligung stattfinden“, verspricht die SPD-Fraktionschefin. Ein erster Workshop soll zeitnah nach der Wahl durchgeführt werden.

Bei der umstrittenen Straßenausbausatzung – kurz Strabs – geht die SPD auf mögliche Koalitionspartner zu. Die Sozialdemokraten favorisieren ebenfalls eine Abschaffung – die Gemeindeverwaltung soll dazu ein entsprechendes Konzept ausarbeiten und den politischen Parteien vorlegen. Das gesamte Programm ist auf der Seite www.spd-wedemark.de zu finden.

Bürger sollen beim Bau eines Hallenbades mitreden

Auch bei den Plänen für den Bau eines neuen Hallenbades geht es in dem Programm weiter – nach der Wahl. Zychlinski macht aber deutlich, dass es sich nicht um ein Wahlversprechen handele. Vielmehr soll es nach einem ersten Votum, daran haben etwa 3000 Wedemärker teilgenommen, nun eine weitere Diskussion geben – auch mit Antworten auf Bau- und Folgekosten. Denn eine Beteiligung von gut zehn Prozent aller Bürger bei einem Entscheid zeige, dass ein Interesse bestehe. „Wir sollten uns die Diskussion gönnen“, betont der Verwaltungschef und SPD-Wahlkämpfer.

In einer dazu geplanten Bürgerversammlung vermutlich Anfang nächstes Jahres solle die Frage diskutiert werden, „ob wir uns das überhaupt leisten wollen“, meint der Bürgermeister. Er sei „überrascht und überwältigt von der vielfach positiven Resonanz“. Die von ihm und seiner Partei vorgestellte Idee hatte aber auch Kritik hervorgerufen, etwa von der CDU, die von „Wahlkampf-Getöse“ sprach.

Von Sven Warnecke