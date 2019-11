Wennebostel

Ein diebisches Pärchen hat am Donnerstag in einem Drogeriemarkt an der Lindenstraße in Wennebostel Beute gemacht. Nun wird das Duo von der Polizei Wedemark gesucht.

Nach Auskunft von Philip Wehr, stellvertretender Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, betraten die etwa 25 bis 30 Jahre alte Frau, sie trug zur Tatzeit ihr blondes Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden, und ihr etwa gleichaltriger Komplize mit kurzem schwarzen Haar gegen 12.20 Uhr das Geschäft. Die Diebin verstaute sogleich in der Kosmetikabteilung hochwertige Artikel in einem mitgebrachten schwarzen Stoffbeutel und stellte ihn anschließend in dem Markt ab. Ihr Kompagnon schnappte sich dann die Tasche und verließ den Drogeriemarkt, die Frau folgte kurze Zeit später.

Der Diebstahl fiel den Marktmitarbeitern erst später bei der Überprüfung der Videoaufzeichnung auf, berichtet Wehr. Den Schaden konnte der Polizist noch nicht beziffern. Bei der Tat trug die Frau eine auffällige, schwarze Jacke, die im unteren Bereich Fransen hatte, sowie weiße Sportschuhe. Der Mann war mit einer schwarzen Jacke und blauen Jeans bekleidet.

Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke