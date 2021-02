Bissendorf

Die Polizei Wedemark sucht einen Unbekannten, der in der Nacht von Donnerstag, 4. Februar, und dem darauffolgenden Freitag zwischen 19.30 und 9 Uhr in Bissendorf ein anderes Fahrzeug beschädigt hat. Die Tat ereignete sich an der Straße Im Bruche, teilte dazu eine Sprecherin des Kommissariats Mellendorf am Sonntag mit.

Ihren Angaben zufolge setzte der Unfallfahrer seine Fahrt fort, ohne sich um die Schäden an dem gerammten grauen Audi zu kümmern. Immerhin belaufen sich diese auf etwa 1000 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei Wedemark unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke