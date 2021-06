Mellendorf

Nach einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei nach dem Verursacher. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatte ein 58 Jahre alter Mann seinen Renault am Sonntag, 30. Mai, gegen 12 Uhr am Kirchweg in Mellendorf ordnungsgemäß abgestellt. Als er am darauffolgenden Donnerstag gegen 9 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er die demolierte Beifahrerseite seines Renault.

Der Unfallverursacher hatte sich nach Polizeiangaben vom Unfallort entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von geschätzten 2000 Euro zu kümmern. Hinweise von Zeugen erbittet das Kommissariat Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke