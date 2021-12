Wedemark

Die katholische Kirche in der Wedemark organisiert seit nunmehr 30 Jahren regelmäßig eine Geschenkeaktion für Wohnungslose, berichtet der kirchliche Gemeindereferent Thomas Schenk. Seit dem letzten Jahr verteilt der Tagestreff der Wohnungslosenhilfe der Caritas in Hannover die Pakete an Menschen ohne festen Wohnsitz.

Die Realschule Wedemark und der Inner Wheel Club Langenhagen-Wedemark haben diese Aktion mit vielen Weihnachtspäckchen unterstützt. So konnte der Fahrer der Caritas Wohnungslosenhilfe 115 Geschenke an der katholischen Kirche in Mellendorf abholen. Hinzu kamen Isomatten, Schlafsäcke und Kleidung für die Bedürftigen. „Wir freuen uns über die liebevoll verpackten Geschenke, Decken, und Kleiderspenden“, sagt etwa Micky. Der ehrenamtliche Helfer, der die Pakete jetzt bei der Kirche abholte, wollte seinen kompletten Namen nicht nennen.

Caritas verteilt die Präsente in Hannover

Die Geschenke verteilt die Caritas in ihren Einrichtungen für betreutes Wohnen für Obdachlose und zusätzlich dienstags beim Kältebus am Steintor. Dort können Obdachlose sich eine kostenlose Mahlzeit abholen. An fünf Tagen in der Woche kommen zudem wohnungslose Menschen zum Tagestreff am Leibnizufer 13 in Hannover. Dort bietet sich ihnen ein Ort zum Duschen, Wäsche waschen und aufwärmen. Ehrenamtlich Mitarbeitende sowie Sozialpädagoginnen und -pädagogen unterstützen die Menschen vor Ort. Die Beratung und Begleitung hilft bei der Lösung vieler Probleme. Dazu zählen zum Beispiel eine medizinische Sofortversorgung oder der Kontakt mit Behörden und der Krankenkasse. Ehrenamtlich tätige Ärztinnen und Ärzte, Begleitpersonen und Fahrende organisieren ebenfalls eine medizinische Versorgung. Und das ganz unbürokratisch und anonym.

Von Fiona Lechner