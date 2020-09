Bissendorf-Wietze

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der am Sonnabend gegen 3 Uhr einen am Natelsheideweg in Bissendorf-Wietze stehenden Zigarettenautomaten aufgebrochen hat. Nun wird gegen den Täter wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Der Dieb hatte nach Polizeiangaben brachiale Gewalt eingesetzt, um an seine Beute zu gelangen. Neben Zigaretten entwendete er auch das im Automaten befindliche Bargeld. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet das Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke