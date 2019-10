Mellendorf

Beim Beladen ihres Autos nach einem Einkauf in einem Supermarkt am Burgweg hat ein Unbekannter am Montag einer Seniorin in Mellendorf die Handtasche gestohlen. Die 71-Jährige ging um 13.11 Uhr zu ihrem Auto auf dem Parkplatz und verstaute die gesamte Ware in ihrem Fahrzeug. Anschließend bemerkte sie, dass jemand zwischenzeitlich unbemerkt ihre Tasche entwendet hatte, die ebenfalls im Einkaufswagen gelegen hatte. In der Tasche befanden sich nach Angaben eines Polizeisprechers persönliche Papiere sowie eine Kreditkarte und ein Mobiltelefon.

Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise. Das Kommissariat ist unter Telefon (05130) 9770 erreichbar.

