Berkhof/Meitze

Die Polizei in der Wedemark sucht Unbekannte, die von einem abgestellten Anhänger alle vier Räder sowie die Zugvorrichtung samt Auflaufbremse gestohlen haben. Nach Auskunft eines Sprechers des Mellendorfer Kommissariats ereignete sich die Tat zwischen Freitag, etwa 16 Uhr, und Sonnabend, 15.30 Uhr, auf dem Gelände des ehemaligen Klärwerks im Meitzer Busch. Den Schaden beziffert er auf etwa 2000 Euro.

Außerdem sucht die Polizei Autoknacker, die am Sonnabend zwischen 12.15 und 13 Uhr einen an der Wieckenberger Straße in Höhe des dortigen Trimm-Dich-Pfades im Forst Rundshorn abgestellten Skoda aufgebrochen haben. Die Täter hatten sowohl die Heckscheibe wie auch die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Der Innenraum wurde durchsucht. Nach Auskunft der Fahrzeughalterin wurde aber wohl nichts entwendet. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 1000 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke