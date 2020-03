Bissendorf

Diebe haben sich am Freitag zwischen 19.30 und 20.45 Uhr an einem silberfarbenen Audi Q5 zu schaffen gemacht, der an der Burgwedeler Straße in Bissendorf geparkt war. Sie bauten zwei Lüftungsgitter am vorderen Stoßfänger aus und flüchteten mit der Beute.

Die Polizei beziffert den Schaden auf circa 300 Euro. Hinweise nimmt das Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley