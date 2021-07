Brelingen

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die in den vergangenen Tagen das Ortsschild von Brelingen in Höhe des Speckwegs gestohlen haben. Der Diebstahl fiel einem Passanten am Donnerstag, 22. Juli, gegen 13 Uhr auf. Der Zeuge alarmierte schließlich die Wache in Mellendorf.

Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 200 Euro. Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke