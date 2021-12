Wedemark

Nur eine Woche hat das neue „Honig Schapp“ mitten im Dorf in Negenborn offen gestanden – jetzt hat Christine Heins den Miniladen auf ihrem Hofgrundstück gegenüber der Kapelle und der Bushaltestelle wieder zugemacht. „Wir wurden schon vier Mal an drei Tagen bestohlen. Ich bin wirklich entsetzt darüber“, sagt die junge Agrarwissenschaftlerin und Hobbyimkerin.

Sie hat den Verkauf von Honig und Bienenwachskerzen aus eigener Herstellung erst einmal wieder eingestellt und muss über die weitere Vermarktung und deren Weg nachdenken. Auch andere Landwirte mit offenen Direktvermarktungsstellen in der Wedemark klagen zunehmend über Diebstähle und suchen Alternativen.

Die Konsequenz aus mehreren Diebstählen in kürzester Zeit: Schapp wieder dicht. Quelle: Ursula Kallenbach

Der oder das Schapp Der oder das Schapp ist ein altes norddeutsches Wort im Hochdeutschen wie in plattdeutscher Sprache für einen Schrank oder ein Fach in einem Schrank. Älteren ist das „Küchenschapp“ ein Begriff, ein Fach, in dem sich hinter der Klappe das ganze Sammelsurium alltäglicher Kleinigkeiten fand, einschließlich Gummibändern, Streichhölzern und Notvorrat an Haushaltsgeld. Das Wort ist in Familien im ländlichen Raum weiter gebräuchlich. Der Begriff bezeichnet auch in der Seemannssprache einen Spind, ein offenes Fach oder einen kleinen Raum an Bord. Die freie Internet- Enzyklopädie Wikipedia leitet das Wort aus dem Niederdeutschen her. Die möbelhistorische Fachsprache bezeichne mit „Schapp“ große, zweitürige Dielenschränke der Barockzeit aus dem Hanseraum, wobei meist Hamburger, Lübecker oder Danziger Schapp unterschieden wurden. uc

„Gerade vor der aktuellen Diskussion um die Vermarktung regionaler Lebensmittel hatte ich gedacht, dass dies eine gute Möglichkeit zum Direktverkauf wäre. Ich hatte auch angenommen, dass hier mehr ehrliche Menschen leben würden. Da habe ich mich wohl getäuscht“, bilanziert Heins enttäuscht. „Natürlich haben wir mit Diebstählen gerechnet, aber nicht so früh und so viel. Ich hatte eher angenommen, dass jemand zum Beispiel einmal zwei Euro zu wenig einwerfen würde“, meint die junge Frau. Ihr ist anzumerken, wie tief sie das unehrliche Verhalten an ihrem offenen Verkaufsfach trifft. „Ich bin doch erschrocken. Es steckt so viel Handarbeit in den Produkten.“

Arbeitsaufwand wird nicht geschätzt

Mehrere Gläser Honig und diverse Kerzen im Wert von mehr als 30 Euro wurden in der kurzen Zeit entwendet. „Das klingt erst mal nicht viel“, sagt Heins. Aber sie sieht den Verlust auch vor ihrem eigenen, nun nicht wertgeschätzten Arbeitsaufwand. Der sogenannte Sommertrachtenhonig und der Rapshonig wie auch das Bienenwachs stammen von ihren eigenen Bienen. „Wir sind Hobby-Imker. Auch das Wachs haben wir selbst gewonnen, es mühsam gereinigt, und wir haben daraus Kerzen gegossen.“

Ein Glas Honig kostet dort im Direktverkauf sechs Euro. „Mehr können wir nicht nehmen, sonst kauft den Honig keiner mehr“, meint Heins. Insofern sähe sie einen Verkaufsautomaten wohl als eine sinnvolle Lösung gegen Diebstahl an, in der Größenordnung von 10.000 Euro sei ein solches Gerät aber viel zu teuer und stehe dann in keinem Verhältnis zu dem Verkaufserlös.

Viele Landwirte erstatten keine Anzeige

Heins weiß aus dem Austausch unter den Landwirten von mehreren ähnlichen Verkaufsstellen in der Wedemark und der Milchtankstelle in Burgwedel-Thönse, die in diesem Jahr durch Diebstahl oder Schrankaufbrüche geschädigt wurden. Jetzt denkt die Negenborner Familie über weitere Sicherheitsvorkehrungen nach – obwohl sie es nicht möchte. Bisher gab es eine Wildtierkamera auf dem Hofgelände und einen ausdrücklichen Hinweis darauf für die Nutzer am Schapp. Aber das schreckte offenbar niemand ab. Dokumentiert haben die Hofbetreiber regelmäßig, wann welche Waren aufgefüllt wurden. Christine Heins erwägt jetzt außerdem, Anzeige zu erstatten. „Dann gehen solche Fälle wenigstens in die polizeiliche Statistik ein“, meint sie.

Tatsächlich kann die Polizei Mellendorf über das Jahr 2021 keine gemeldeten Fälle solcher Delikte bestätigen. „Wir vermuten, dass geschädigte Landwirte keine Anzeige erstatten in der Annahme, das würde nichts bringen“, sagte Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes.

Verweis auf Videoüberwachung nützt nichts

Landwirt Georg Kohne Junior hat für sich geklärt: „Wenn ich die Autokennzeichen über unsere Videokameras vor Ort habe, erstatte ich Anzeige. Wenn auch Negenborner darunter sind, spreche ich sie direkt an.“ Dem Schild „Videoüberwachung“ an seinem Verkaufsstand an der Hannoverschen Straße Richtung Abbensen glaubten viele Käufer nicht, meint Kohne. Und manchmal denke er sich, Diebe wüssten auch, dass so ein Diebstahl letztlich wegen Geringfügigkeit niedergeschlagen werde.

Auch Landwirt Georg Kohne will dort auf dem Feld an der Hannoverschen Straße in Negenborn demnächst einen gesicherten Verkaufsautomaten aufstellen, um Diebstahl zu vermeiden. Quelle: Ursula Kallenbach

Blumen im Sommer, Kürbisse im Herbst und nun auch Kartoffeln bietet der landwirtschaftliche Betrieb Kohne in Negenborn dort im Direktverkauf mit Selbstbedienung an. Käufer können nach der Ernte mit dem Auto bis ins Feld fahren. „Bei den Blumen konnten wir den Schwund gar nicht festhalten. Aber bei den Kürbissen und Kartoffeln stellen wir doch fest, dass in der dunklen Jahreszeit mehr geklaut wird. Wir bekommen nur die Hälfte des Geldes herein“, berichtet Kohne. „Das macht keinen Spaß. Es ist beschämend und eigentlich traurig – die Leute wollen ja gern beim Landwirt kaufen.“ Es stecke viel Herzblut auch in Kartoffeln: „Wir nehmen jede bis zu fünf Mal in die Hand, und dann werden sie einfach geklaut“.

Verkaufshäuschen geplant und Kooperation

An dem Blumenfeld will Familie Kohne demnächst außerdem mit der Eier-Vermarktung beginnen. Die Selbstbedienung will Georg Kohne dafür künftig professionalisieren und ein Verkaufshäuschen mit Beleuchtung, Kamera und WLAN aufstellen. „Ich habe auch mit Christine Heins gesprochen. Vielleicht biete ich ihr einen Platz in meinem Verkaufsschrank an.“

Juniorchef Michael Voltmer in Mellendorf investiert in einen modernen Verkaufsautomaten. Quelle: Ursula Kallenbach

Mit einem Profi-Verkaufsautomaten zur Selbstbedienung, gekühlt, überdacht und gut ausgeleuchtet wartet der Hof Voltmer in Mellendorf seit zwei Monaten auf. Auch er habe früher einmal für Kollegen Kartoffeln aus dem offenen Holzschrank verkauft, berichtet Michael Voltmer. „Aber ein Viertel der Kartoffeln war weg ohne Bezahlung. Das tut weh, das rechnet sich nicht.“ Der Juniorchef will jetzt verstärkt in die Direktvermarktung einsteigen. In dem gekühlten Automaten finden Kunden rund um die Uhr vor allem Eier aus Freilandhaltung, Nudeln aus eben diesen Eiern, Kartoffeln und auch Honig.

Ob Bargeld oder Karte - der Verkaufsautomat gibt die Ware im Direktverkauf frei, wenn gezahlt. Quelle: Ursula Kallenbach

Ob mit Wechselgeld oder Karte – der Zugang zur Ware ist für Kunden simpel. Der Automat werde sich rechnen, ist sich Voltmer sicher. In Süddeutschland und der Schweiz seien die automatischen Verkaufsstellen längst verbreitet.

Von Ursula Kallenbach