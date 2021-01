Meitze

Bislang unbekannte Täter haben aus einem Lager am Neuen Hessenweg im Wedemärker Ortsteil Meitze 68 Alufelgen gestohlen. Offenbar wurde der Diebstahl erst jetzt bemerkt und der Polizei gemeldet. Die Beamten datieren den Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 23. Dezember, 16 Uhr und Montag, 4. Januar, 10.30 Uhr. Die Täter kletterten nach Angaben des Mellendorfer Kommissariats möglicherweise über die Zäune des Außengeländes der betroffenen Firma. Der Abtransport sei offenbar ebenfalls über den Zaun und im Anschluss mit einem unbekannten Fahrzeug erfolgt. Die genaue Höhe des Schadens ist bislang noch unbekannt.

Firma in Meitze ist vermehrt Ziel von Einbrechern

Die Firma für Autozubehör in Meitze war nicht das erste Mal das Ziel von Einbrechern. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei mehrfach Diebstähle auf dem Außengelände. Zuletzt stahlen Unbekannte 2020 im Juni 50 Alufelgen der Firma nahe der Autobahn 7. Dazu zerschnitten sie den Zaun zum Außenlager. Der Schaden betrug damals etwa 7500 Euro. Nun aber gibt es kaum Spuren. Der Zaun weist keine Beschädigungen auf, weshalb die Polizei auch nicht ausschließt, dass es jemand mit Schlüsselgewalt gewesen sein könnte. Im anderen Fall hätte jemand alle Alufelgen über den Zaun heben müssen. Dies sei ob des langen Tatzeitraums aber durchaus auch möglich, sagt Polizeisprecher Kai-Uwe Bebensee.

Er geht von einem Zusammenhang zu vorherigen Taten aus, Beweise liegen derweil aber noch nicht vor. Das liegt vor allem auch daran, dass vor Ort die Sicherheitseinrichtungen relativ gering sind. Offenbar hat die Firma keine Kameras oder Sensoren installiert, was die Ermittlungsarbeit der Beamten erschwert.

25-Jähriger muss 5600 zahlen

Erfolgreich verliefen die Ermittlungen bei einem ähnlichen Fall, der im Sommer 2019 für Aufsehen in der Wedemark sorgte – allerdings in Mellendorf. Ein 25-Jähriger wurde damals am Amtsgericht Burgwedel wegen schweren Diebstahls zu einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen à 35 Euro verurteilt – macht unterm Strich 5600 Euro. Der Angeklagte gab zu, Ende 2017 durch ein Loch im Zaun auf das Betriebsgelände eines Autoteilezulieferers gelangt zu sein und dort 44 Autofelgen entwendet zu haben. Die hatte die Polizei im Kinderzimmer des Mannes sichergestellt – er hatte dort für Fotos mit dem Diebesgut posiert. Über die Whatsapp-Gruppe mit dem Namen Gummibärchenbande soll sich der Angeklagte via Internet mit anderen zu der Tat verabredet haben.

Wer etwas zum Vorfall zwischen Weihnachten und 4. Januar beobachtet hat, kann sich bei der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 melden.

