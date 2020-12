Meitze

Die Polizei Wedemark sucht Diebe, die bei ihrer Tat in Meitze reiche Beute gemacht haben. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, hatten sich Unbekannte zwischen Mittwoch, etwa 17.30 Uhr, und Donnerstag, gegen 6.30 Uhr, Zutritt zu einer Baustelle am Neuen Hessenweg in Meitze an der Ecke Fuhrberger Weg verschafft. Um auf das Grundstück zu gelangen, mussten die Täter seinen Angaben zufolge lediglich ein Element des Bauzaunes entfernen. Anschließend entwendeten sie vier Rüttelplatten im Wert von etwa 40.000 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.

Von Sven Warnecke