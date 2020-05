Waren es dieselben Täter? Eine Postagentur in der Wedemark ist erneut von Einbrechern heimgesucht worden. Abermals entwendeten Unbekannte Briefmarken aus dem Laden. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter des Vorfalls Anfang April sind noch nicht geschnappt.

In beiden Fällen gelang es den Einbrechern, einen Tresor im Laden in Elze zu öffnen und so die darin gelagerten Briefmarken zu erbeuten. Quelle: Rainer Dröse (Symbolbild)