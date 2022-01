Bissendorf/Scherenbostel

Nach zwei Diebstählen in der Wedemark sucht die Polizei im Kommissariat Mellendorf die Täter. Die Ermittler bitten zudem um Zeugenhinweise.

Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag berichtet, hatten die Unbekannten zwischen Donnerstag, 20. Januar, gegen 13.30 Uhr und dem folgenden Freitag, etwa 7.20 Uhr, aus einer abgeschlossenen Garage eines Hauses am Westerfeldweg in Bissendorf ein dort abgestelltes schwarzes Fahrrad der Marke Bulls gestohlen. Wie sie das Tor geöffnet haben, steht aktuell noch nicht fest. Den Wert der Beute beziffert der Beamte auf etwa 600 Euro.

In Scherenbostel luden Diebe zwischen Montag, 17. Januar, etwa 18 Uhr und dem folgenden Sonnabend, 22. Januar, gegen 9.40 Uhr einen Hubwagen auf. Das Gefährt stand in einem Carport an der Straße Distelkamp. Der Schaden beträgt etwa 150 Euro.

Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke