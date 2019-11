Meitze

In Meitze haben Unbekannte von einem an der Dorfstraße abgestellten VW Bus den montierten Heck-Fahrradträger gestohlen. Der T5 sei zwischen Freitag etwa 18 Uhr und Sonnabend gegen 9.30 Uhr so geparkt gewesen, dass das Heck zu einem Privatgrundstück zeigte, heißt es von einer Sprecherin der Polizei Wedemark. Die Täter demolierten bei dem Diebstahl auch den Lack des Fahrzeugs. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat in Mellendorf, Telefon (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr in der Wedemark finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke