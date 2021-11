Negenborn

Unbekannte haben am Freitag zwischen 17.55 und 18 Uhr eine Überwachungskamera, die am Tor vor einem Wohnhaus am Scharreler Weg in Negenborn angebracht war, gestohlen. Nach Angaben der Mellendorfer Polizei wurde die Kamera offensichtlich mit Gewalt abgerissen. Der Schaden beträgt etwa 120 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 71 15

Von Sebastian Stein