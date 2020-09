Brelingen

Diebe haben in Brelingen offenbar die Gunst der Stunde genutzt: Nach Auskunft der Polizei Wedemark haben die Unbekannten am Mittwoch zwischen 16.30 und 17 Uhr vier am Hellendorfer Weg zum Abtransport bereitgestellte Baumaschinen gestohlen. Die Höhe des Schadens stand am Freitag noch nicht fest, teilte Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, mit.

Die Arbeiter hatten nach Abschluss des Verlegens von Glasfaser-Kabeln in Brelingen vier sogenannte Asphaltfräsen an den Straßenrand gestellt. Als die für den Transport zuständigen Kollegen vor Ort eintrafen, waren die Maschinen weg.

Die Polizei in Mellendorf bittet unter Telefon (0 51 30) 97 70 um Hinweise.

Von Sven Warnecke