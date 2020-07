Elze

Warum haben es Diebe auf zwei Sprenger abgesehen, die große Flächen beregnen können? Unbekannte haben auf einem Sportplatz in Elze zwei der Geräte abgebaut und sind mit der Beute geflüchtet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitag, 21.30 Uhr, und Sonnabend, 11 Uhr, auf dem Gelände am Kuckucksweg im Dorf. Die Sprenger waren an Schläuchen angeschlossen. Doch diese ließen die Täter vor Ort zurück.

Zeugen gesucht

Aufgrund der Größe der Großflächenregner geht die Polizei davon aus, dass die Diebe ihre Beute nicht weggetragen, sondern mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Die Täter haben einen Schaden von etwa 2100 Euro hinterlassen.

Die Polizei sucht für die weiteren Ermittlungen zum Diebstahl Hinweise von Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich unter Telefon (05130) 9770 an das Kommissariat zu wenden.

Von Julia Gödde-Polley