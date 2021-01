Scherenbostel

Diebe haben zwischen Dienstag, 26. Januar, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 27. Januar, 9.30 Uhr, ein an der Langenhagener Straße in Scherenbostel abgestelltes Wohnmobil gestohlen. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, stand das abgeschlossene Fahrzeug der Marke Pössl auf einem frei zugänglichen Grundstück eines Einfamilienhauses an der Ortsdurchfahrt der L 190. Den Wert des im Mai 2019 zugelassenen Gefährts beziffert der Ermittler auf etwa 39.000 Euro.

Die Polizei bittet unter Telefon (0 51 30) 97 70 um Zeugenhinweise.

Von Sven Warnecke