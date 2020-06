Bissendorf

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die zwischen Freitag, 8 Uhr, und Sonnabend, 11.30 Uhr, zwei am Bahnhof in Bissendorf an der Scherenbosteler Straße stehende Fahrräder gestohlen haben. Nach Auskunft einer Sprecherin des Kommissariats in Mellendorf waren sowohl das entwendete Damen-Trekking-Fahrrad sowie ein Hollandrad am Fahrradständer angeschlossen. Beide Schlösser wurden durchtrennt und zurückgelassen. Die Höhe des Schadens beträgt etwa 2150 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen aus der Wedemark lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke