Wedemark

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Montag, 30. September und 7. Oktober, 16 Uhr, in der Nähe des Autobahndreieck Hannover-Nord gewaltsam in zwei als Wochenendhäuser genutzte Hütten in der Wedemark eingedrungen sind. Nach Auskunft von Ermittlungsleiter Kai-Uwe Bebensee hatten die Täter die Vorhängeschlösser der Türen zu den beiden Lauben südöstlich von Gailhof aufgebrochen. Aus einer Hütte entwendeten die Täter Geschirr. Ob aus dem anderen Gebäude etwas gestohlen worden ist, stand am Mittwoch noch nicht fest.

Hinweise erbittet das Kommissariat in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770. Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr aus der Wedemark finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke