Bissendorf

Der Rohbau eines Mehrfamilienhauses in Bissendorf hat am Wochenende Diebe angelockt. Die Täter drangen zwischen Sonnabend, 12 Uhr, und Montag, 8.10 Uhr, vermutlich durch eine unverschlossene Terrassentür in das Gebäude an der Scherenbosteler Straße ein. Von der Baustelle stahlen sie dann einen Baustrahler, ein Radio und Malerutensilien in einem Trolley. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05130) 9770.

Von Frank Walter