Bissendorf

Auch Diebe von eher geringwertigen Gegenständen sollten sich in der Wedemark nicht zu sichern fühlen. Im konkreten Fall sucht die Polizei nun nach einem Diebespaar, das eine Blume für 20 Euro gestohlen hat – und veröffentlicht dazu sogar eine Täterbeschreibung. Denn für die Polizei macht es schlicht keinen Unterschied, ob die Beute 20 oder 2000 Euro wert ist – eine Straftat ist beides.

Kamera filmt Diebstahl im Gartencenter in Bissendorf

Bereits am Dienstagnachmittag kam es demnach in einem Gartencenter in Bissendorf zum Diebstahl einer Orchidee. Festgestellt wurde er tags darauf, als Mitarbeiter die Kameraaufnahmen sichteten. Demnach betrat ein Pärchen, welches zuvor mit einem dunklen Cabrio vorgefahren war, den Laden, entnahm aus der Auslage eine Pflanze und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Offensichtlich hatte der männliche Täter zuvor sogar noch versucht, eine Sicherheitskamera zu verschieben.

Diebespaar fährt mit Cabrio vor

Der Mann soll etwa 45 Jahre alt sein, sein Äußeres wird als südländisch beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare, an den Seiten kurz rasiert. Der Dieb trug eine dunkelblaue Jacke, ein hellblaues T-Shirt, dunkle Jeans und blaue Schuhe. Die Frau soll circa 35 Jahre alt sein und ebenfalls ein südländisches Aussehen haben. Sie trug ihre dunklen Haare zum Pferdeschwanz gebunden, eine dunkle Jacke mit Fell an der Kapuze, eine Jeanshose und ein blaues T-Shirt.

Wer Hinweise zum Diebespaar geben kann, sollte sich an das Polizeikommissariat Mellendorf, Telefon (05130) 9770, wenden.