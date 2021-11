Mellendorf

Erneut haben Unbekannte in der Wedemark einen Autokatalysator abmontiert und gestohlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, traf es diesmal einen grünen VW Golf, der an der Straße Am Bahngleis am Bahnhof Mellendorf parkte. Die Täter nutzten offenbar ein Werkzeug, um den Katalysator am Freitag zwischen 7.15 und 17 Uhr vom Rest der Auspuffanlage zu trennen. Der Schaden liegt bei rund 250 Euro.

Katalysatoren stellen wegen der darin enthaltenen Edelmetalle für Diebe einen gewissen Wert dar. Erst am Mittwoch hatten möglicherweise dieselben Unbekannten ebenfalls tagsüber am Bahnhof Bennemühlen einen Katalysator von einem VW Polo gestohlen.

Die Polizei in Mellendorf, Telefon (05130) 9770, bittet zu beiden Diebstählen um Hinweise von Zeugen.

Von Frank Walter