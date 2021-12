Mellendorf

In diesem Jahr sorgt eine gemeinsame Aktion in der Adventszeit für Weihnachtsstimmung am Gymnasium Mellendorf – trotz Abstands- und Maskenpflicht. Ein Team um David Thale, Saskia Soete, Maik Appelkamp und Franziska Jaap hatte bereits im Oktober mit der Planung für einen zweiten digitalen Adventskalender begonnen, weil sie zu dieser Zeit nicht absehen konnten, ob die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums im Dezember womöglich wieder zu Hause lernen müssen.

Kamera statt Tafel – 15 machen mit

Die Lehrkräfte dekorierten dazu das Video-Aufnahmestudio im Raum der Schülervertretung erneut mit künstlichen Tannenbäumen. 15 der 85 Lehrerinnen und Lehrer erklärten sich bereit, an einem gemeinsamen Video mitzuwirken und ihre vorbereiteten Zeilen in die vom Förderverein gesponserte Kamera zu sprechen. „Wir sind stolz auf die Arbeit der Schüler und Kollegen. Besonders die Viertklässler und Viertklässlerinnen der Wedemärker Grundschulen können so vielleicht schon ein wenig digitale Adventsluft an unserer Schule schnuppern“, sagt Schulleiterin Katrin Meinen.

Am 24. Dezember soll es eine Überraschung geben

Auf der Website unter gymnasiummellendorf.de öffnet sich noch bis Weihnachten jeden Tag ein digitales Türchen. „Für den 24. Dezember haben wir erneut eine besondere Aktion mit ehemaligen Schülern und Lehrkräften geplant“, kündigt Organisator David Thale an.

Von Fiona Lechner