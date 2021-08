Brelingen

Die Dorfgemeinschaft plant unter der Federführung der Kirchengemeinde St. Martini mit dem Dorf- und Gemeindefest die erste größere Veranstaltung in Brelingen nach den Corona-Beschränkungen. Das Gemeinschaftsfest wird am Sonntag, 29. August, von 14 bis 18 Uhr auf der Pfarrwiese an der Martin-Müller-Straße gefeiert.

Viele Vereine tragen zum Programm bei

Zum Auftakt hält Pastor Karl-Martin Harms eine Andacht in der Kirche. Danach sind bis 18 Uhr viele Aktivitäten auf der Pfarrwiese geplant. So werden die Ponykinder Reiten anbieten, der Kindergarten will mit Eiswürfelschießen und einem Bobby-Car-Rennen für Unterhaltung sorgen, und auch der Förderverein der Tagesstätte will sich beteiligen. Weitere Akteure auf der Pfarrwiese werden die Feuerwehr, der 1. FC Brelingen, die Gemeindejugendpflege und der Verein Brelinger Mitte sein. Der Handarbeitskreis der Kirchengemeinde wird viele Handarbeiten zum Kauf anbieten.

In der Kirche werden ab 15.45 Uhr und 16.45 Uhr Instrumente wie die beiden Orgeln und der Flügel vorgestellt. Während auf der Pfarrwiese Gegrilltes und Getränke angeboten werden, lädt die Kirchengemeinde zu Kaffee und Kuchen in den Gemeindesaal und den Kaffeegarten ein.

Verkaufserlös geht an die Opfer der Flutkatastrophe

Mit einer besonderen Aktion wollen die Brelinger den Hochwasseropfern in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen helfen: Aus einer privaten Spende werden etwa 50 gerahmte Aquarelle verkauft, von denen die meisten aus der Hand des Dresdener Künstlers Marc-M. J. Wolff-Rosenkranz stammen. Die Bilder zeigen überwiegend Leuchtturm-Motive von Nord- und Ostsee.

An den beiden Zugängen zur Pfarrwiese werden nach den Vorgaben des Hygienekonzepts die persönlichen Daten der Besucher per Luca-App oder schriftlich erhoben.

Von Frank Walter