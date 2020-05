Abbensen

Neun Bänke hat der Dorfverschönerungsverein (DVV) an schönen Plätzen in der Gemarkung Abbensen aufgestellt, die von Spaziergängern und Radfahrern nun gern für eine Rast genutzt werden dürfen. Zwei von ihnen mussten ersetzt werden, hatte doch der Zahn der Zeit bereits stark an ihnen genagt. An der alten Zollstraße und an der Jürse stehen nun die neuen, aus massiver Eiche gefertigten Bänke – ermöglicht wurde dies durch die finanzielle Unterstützung der Volksbank Hannover.

Bank an der Obermühle soll auch ausgetauscht werden

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Bänke nicht von Ehrenamtlichen des DVV aufgestellt, sondern direkt durch den Hersteller. Mindestens eine weitere Bank, die an der Straße Obermühle, soll in Zukunft noch ausgetauscht werden. „Alle weiteren Bänke überprüfen wir, sobald es die Maßnahmen zum Schutz von Corona erlauben“, sagt Alfred Falkenberg, Vorsitzender des DVV. „Wahrscheinlich müssen die restlichen Bänke lediglich repariert oder aufgearbeitet werden“, so seine Einschätzung.

Anzeige

Corona: DVV stellt Aktivitäten bis Ende Juni ein

Zunächst habe der DVV seine Aktivitäten wegen der Corona-Pandemie bis Ende Juni eingestellt, teilt der Vorsitzende mit. So sehr die 135 Mitglieder auch das Miteinander vermissten, „der Gesundheitsschutz geht vor“, sagt Falkenberg.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Gabriele Gerner