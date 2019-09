Abbensen

In der Luft über Abbensen wimmelt es am Sonntag, 22. September, wieder nur so von Drachen. An diesem Tag startet das alljährliche Drachenfest des Dorfverschönerungsvereins (DVV) Abbensen. Junge und ältere Besucher sind wie in den vergangenen Jahren ab 14 Uhr auf dem abgemähten Stoppelfeld der Familie Wiese an der Straße Zum Hundshop willkommen und können ihre Drachen steigen lassen.

Das wievielte Fest es ist, kann der DVV-Vorsitzende Alfred Falkenberg auf Nachfrage ad hoc nicht beantworten. Nur so viel: Es sei eine der ersten Veranstaltungen gewesen, mit denen der Verein nach seiner Gründung angefangen hat. Es müsse die 15. oder 16. Veranstaltung sein. Inzwischen habe sich das Fest auch zum Klönen etabliert.

Wer seinen Drachen steigen lassen will, kann einfach vorbeikommen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. „Platz ist reichlich da“, sagt Falkenberg. Der DVV sorgt für die Versorgung der Teilnehmer mit Essen und Getränken. Kinder können zudem am Lagerfeuer Stockbrot backen. Und welches Wetter wünschen sich die Organisatoren? Trocken und Windstärke fünf bis sechs, antwortet Falkenberg. „Dann sind wir wunschlos glücklich.“

DVV hat Seifenkistenrennen abgesagt

Anders als das Drachenfest hat der DVV das Seifenkistenrennen in diesem Jahr abgesagt. Die sechste Veranstaltung fällt aus, weil es zu wenig Anmeldungen gab. Doch 2020 wollen die Organisatoren einen neuen Anlauf wagen: „Aufgeben tun wir auf jeden Fall nicht“, sagte Falkenberg Ende August.

Von Julia Gödde-Polley