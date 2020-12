Mellendorf

Die Polizei Wedemark hat am Sonnabend gegen 10.15 Uhr auf der Lindenstraße in Mellendorf ein Auto gestoppt. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass die drei Insassen in dem Opel Astra keine Mund-Nasen-Bedeckungen trugen. Da die drei Männer aber nicht aus einem Haushalt stammen, kassierten sie Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung, teilte ein Sprecher des Kommissariats Mellendorf mit.

Von Sven Warnecke